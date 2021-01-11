شكرا لقرائتكم خبر عن بكري يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا: ترشحت لمنصب «الوكيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للمجلس غداً ستكون برئاسة الكاتبة الصحفية فريد الشوباشي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، ثم فتح باب الترشيح لرئيس مجلس النواب والوكيلين.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الإثنين، أن هناك تنظيم جيد جدا داخل قاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل القاعة.

وأشار إلى أنه ما زال هناك اجتماع بين حزب مستقبل وطن وائتلاف الحزب، وهناك أسماء مطروحة لرئاسة مجلس النواب، ومنها الدكتور علي عبدالعال، الذي استطاع أن يعبر بمجلس النواب خلال الخمس سنوات الماضية عبورا آمنا، كما أنه تحمل إساءات كثيرة والبعض يتصيد له الأخطاء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بالترشح لمنصب وكيل مجلس النواب، خاصة أنه لديه تاريخ في البرلمان لأكثر من 3 دورات.