شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعزي أسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية الباسكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد ماهر مبارك من أبناء المحافظة والذي استشهد في مواجهات جنود القوات المسلحة مع عناصر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية «الباسكية» بمركز البلينا في جنوب المحافظة، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والعقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، ولطفي محمد على، رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، متمنياً من الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية "الباسكية"

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية "الباسكية"

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية "الباسكية"

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية "الباسكية"

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية "الباسكية"