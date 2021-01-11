شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور المحافظ.. احتفالية وداع وتكريم لرئيس جامعة بنها السابق لتعيينه بالبرلمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة بنها، الإثنين، احتفالية لتكريم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق، بمناسبة صدور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة لرئيس الجامعة السابق على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب، معربا عن سعادته بتواجده وسط صفوة التعليم العالى.

وأشاد «الهجان»، خلال اللقاء بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن جامعة بنها منارة العلم وبيت الخبر لمحافظة القليوبية.

ووجّه «السعيد»، الشكر لمحافظ القليوبية على التعاون والدعم اللامحدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها في خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أنه شرف بالعمل بالجامعة خلال 22 شهرًا الماضية، واجه مع العاملين والقيادات العديد من التحديات والصعوبات التي تم تغلب عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفاني بروح الفريق، من أجل رفعة شأن الجامعة ومصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف: أود أن أؤكد لكم أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التي نفخر بها جميعا على كافة المستويات.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الدكتور جمال السعيد نجح في تحقيق العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية وخلق قيادات شابة وادارة متوازنة للعمل داخل الجامعة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.