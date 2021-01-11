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رئيس إسنا يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا.

وخلال الجولة، تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا وكذلك رفع كفاءة الانارة بداية من المجلس القديم حتى الادارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضًا المسافة مابين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل.

كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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