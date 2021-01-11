شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسنا يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام أبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا.
وخلال الجولة، تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا وكذلك رفع كفاءة الانارة بداية من المجلس القديم حتى الادارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضًا المسافة مابين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل.
كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.
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