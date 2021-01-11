شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2020، وموعد فترة السماح لسداد الفاتورة دون غرامة، وموعد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال وموعد رفع الخط من الخدمة مؤقتًا مع فرض غرامة تأخير علي العملاء المتأخرين في سداد الفاتورة.

يتم إصدار الفاتورة يوم 15 يناير 2021 وتمنح الشركة المصرية للاتصالات العملاء شهر سماح لسداد الفاتورة ينتهي يوم 14 فبراير 2021، وتقوم الشركة بعدها بتحويل الخدمة إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 فبراير ولمدة شهر ينتهي في 14 مارس 2021، ثم تقوم بعدها برفع الخط من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة التأخير علي العملاء الذين لم يقوموا بسداد الفاتورة.

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون للاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الضغط هــنـــــــــــــــا.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتور التليفون الأرضي عن طريق الاتصال برقم 140 ( دليل التليفونات ) ومعرفة قيمة فاتورة الأرضي .

وإذا حاولت الدخول الآن على موقع الشركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن قيمة الفاتورة، وفى حالة أنك قمت بسداد بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2020، وستظهر تلك الرسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

ويمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق:

مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترال). موقع الشركة على شبكة الانترنت.. اضغط هــنــــــــــا. بواسطة خدمة فورى. ماكينات الصراف الآلى لبعض البنوك. بواسطة فودافون كاش.