شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه، الاثنين، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق قرية حلوة، في مطاي بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع عامل، 30 سنة، ومقيم بقرية حلوة بمركز مطاي شمال المنيا، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق فرعي مؤدي للقرية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.