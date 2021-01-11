شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدفع العمل بمنظومة التصالح وعمل اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية، لسرعة إنجاز أكبر عدد من ملفات التصالح، والبت فيها، لعرضها على اللجنة العليا، وعرض أي مشكلات تعوق أعمالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال مد فترة التصالح لإنهاء الإجراءات الازمه، للتصالح مع الدولة.