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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من الأهالي بكفر الحجة التابعة لقرية صفط الحري بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة جثمان الشهيد أحمد بهجت رزق مناع، والذى استشهد في حادث ارهابي في شمال سيناء، وهم يرددون الهتافات المنددة بالإرهاب.

وشهد الجنازة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الجنازة، وقدم واجب العزاء لوالد الشهيد وأفراد أسرته، داعيًا له بالرحمة وأن يتغمده الله بواسع رحمته، ويتقبله الله مع الصديقين والشهداء والصالحين.

وأعلن المحافظ عن إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليداً لذكراه وبطولاته في الذود عن الوطن.

شارك في الجنازة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومحمد كجك، رئيس مدينة إيتاي البارود، وعدد من القيادات الشعبية التنفيذية في محافظة البحيرة.

وأكد محافظ البحيرة، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، لافتاً أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة

محافظ البحيرة يتقدم مشيعي شهيد سيناء الرائد أحمد بهجت بمسقط رأسه بالبحيرة