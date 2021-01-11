شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصد 4 جوائز في مسابقة شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الزميل أحمد أمين بقسم المالتيميديا بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصوريين الصحفيين، فرع القصة المصورة، عن قصة « .

وفاز الزميل بيشوي ماهر، بقسم المالتيميديا بالمركز الثالث عن « فيما فاز الزميل محمد فتحي عبداللطيف بالجائزة التشجيعية عن قصة « وفي شعبة الصورة الصحفية فاز الزميل محمد فؤاد الجرنوسي بالمركز الأول.

وحضر تسليم الجائزة عدد من الإعلاميين والصحفيين والمصورين وذلك خلال الحفل الذي نُظم بساقية الصاوي.

يشار إلى أن شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، نظمت معرض صور «مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية» بساقية الصاوي.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة «World Press Photo».

«المصري اليوم» تفوز بثلاث جوزائز من شعبة المصورين الصحفيين

«المصري اليوم» تفوز بثلاث جوزائز من شعبة المصورين الصحفيين

«المصري اليوم» تفوز بثلاث جوزائز من شعبة المصورين الصحفيين

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