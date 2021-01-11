شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي يكشف تفاصيل استلام البحرية المصرية لـ «فرقاطة بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة رفضت بيع «ترسانة الإسكندرية»، وبدأت إعادة بنائها وأصبحت من أهم الترسنات البحرية.

وأضاف اللواء سمير فرج، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن سواحل مصر بها البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، حيث أن مصر لديها اكتشافات استراتيجية في البحر المتوسط، فضلا عن وجود تهديد من البحر الأحمر بسيطرة جماعة الحوثيين الإرهابية على باب المندب، وهو ما تطلب إنشاء أسطولين بحري في الشمال والجنوب.

وأوضح أن مصر انتقلت إلى مرحلة تصنيع الفرقاطات وهذه نقلة مهمة، الفرقاطة تتميز بنظام عمل حديث، فهي قادرة على التعامل مع الغواصات وفقا لأحدث الأنظمة.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميا، وهو ما يمثل رادع لأي قوة تفكر في الاقتراب من النقاط المصرية.