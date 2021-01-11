شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 108 كراتين زيت مجهولة المصدر وتحرير مخالفات تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الإدارة الصحية والتموين وحماية المستهلك، تنفيذ حملة مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والمحلات العامة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا، جاءت ما بين 5 منها مخالفة نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وضبط 25 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات والأسواق والبدالين التموينيين جاءت ما بين 3 لعدد من المحلات لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير 4 لعدد من البدالين التموينيّن (إعطاء بون صرف وعدم اعلان عن أسعار ) وتحرير 3 لحيازة كراتين زيت مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 108 كراتين زيت و125 كيلو ملح، و200 شكارة علف مجهولين المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.