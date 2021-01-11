شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة «ربة منزل» مخنوقة بمنزلها في المنيا.. والتحريات الأولية: «شبهه جنائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالي عزبة الإصلاح التابعة لقرية البرجاية بمركز المنيا، على جثة ربة منزل داخل منزلها مخنوقة، وكشفت التحريات الأولية وجود شبهه جنائية .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بعثور أهالي عزبة الإصلاح التابعة لقرية البرجاية بمركز المنيا على جثة «آية. ع. ز، 28 سنه»، ربة منزل، مخنوقة داخل منزلها بالعزبة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وكشفت التحريات الأولية وجود شبهه جنائية .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.