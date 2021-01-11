شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعقد اللقاء الشهري مع المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، الإثنين، اللقاء الشهري مع المستثمرين بالمحافظة لمتابعة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومسؤولي ملف الصناعة والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والمستثمرين وأصحاب المصانع.

استمع «الداودي»، من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى عدد من الشكاوى والحلول المقترحة الخاصة بها، وجه مسؤولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.