شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: بدء تلقيح المواطنين ضد «كورونا» عند توفر اللقاحات بكميات كافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه عندما تتوفر لقاحات فيروس «كورونا» بكميات كافية سيتم البدء في تلقيح المواطنين.

وأوضح مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علي مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»: «نسعى لتوفير اللقاحات بكميات مناسبة لتوفيره لأكبر عدد من المواطنين».

وتابع: «لقاح سينو فارم حصل على موافقة هيئة الأدوية المصرية والجهات الصينية أيضا»، مؤكدا: «نسعى للحفاظ على صحة المصريين لذلك نتأكد من فعالية اللقاح قبل استخدامه».

وأضاف: «اللقاح قبل أن يستخدم ننظر للموافقات التي حصل عليها في بلده.. وأن كل الأبحاث العلمية عن اللقاحات تنشر في وسائل الإعلام»، متابعا: «أسماء اللقاحات أصبحت معروفة لكل المواطنين».