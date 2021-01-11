شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: مصر في مرحلة تذبذب بأعداد المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، إن كل دول العالم تضررت من جائحة «كورونا».

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» أن الذي يحدث حاليا أن الحالات تزايدت وكان هناك توقع بذلك، متابعا: «أرقام الانخفاض في أعداد المصابين بكورونا صحيحة وليست خادعة».

وأشار إلى أن مصر في مرحلة تذبذب في أعداد المصابين بـ«كورونا»، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية شديدة لمواجهة الفيروس.