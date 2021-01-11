شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية ليسرا وخالد سليم وائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، فاعلية لقاح «كورونا» المستجد، مؤكدا أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم، الإثنين، أن هناك جدولًا زمنيًا للقاحات، حيث الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية، وكبار السن، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة.

وأكد أن لا توجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم، والمصادر ستكون متعددة.

وكشف مستشار الرئيس آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا وخالد سليم والإعلامي وائل الإبراشي.

وقال تاج الدين إن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وخالد سليم ظهرت أمس وكانت سلبية، مضيفًا أن الإعلامي وائل الإبراشي ما زال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت.

وأكد مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علي مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه عندما تتوفر اللقاحات بكميات كافية سيتم البدء في التلقيح للمواطنين، موضحا: «نسعى لتوفير اللقاحات بكميات مناسبة لتوفيره لأكبر عدد من المواطنين».

وتابع: أشار: «لقاح سينو فارم حصل على موافقة هيئة الأدوية المصرية والجهات الصينية أيضا»، مؤكدا: «نسعى للحفاظ على صحة المصريين لذلك نتأكد من فعالية اللقاح قبل استخدامه».

وأوضح: «اللقاح قبل أن يستخدم ننظر للموافقات التي حصل عليها في بلده.. وأن كل الأبحاث العلمية عن اللقاحات تنشر في وسائل الإعلام»، متابعا: «أسماء اللقاحات أصبحت معروفة لكل المواطنين».