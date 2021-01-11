شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مديونيات شركة الحديد والصلب تصل إلى 2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام توفيق وزير القطاع الأعمال العام إنه لن يتم الإعلان عن تصفية مصنع الحديد والصلب إلا بعد الاستقرار على تعويض العاملين، وأضاف وزير قطاع الاعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة" مع الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية المحور، إن القرار النهائي للجمعية "تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم".

وأكد أن الشركة دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

وأضاف: قيمة المديونيات على شركة الحديد والصلب تصل إلى 2.8 مليارجنيه "ومفيش أمل في التطوير"، وتابع: بذلنا جهودا مستميتة لعدم إغلاق مصنع الحديد والصلب وشركة الكوك مستمرة في عملها رغم تصفية الحديد والصلب ولا نمتلك خامات مناسبة لتشغيل مصنع الحديد والصلب في الوقت الحالي.

من جانب آخر ‏قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954 .

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة .

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا .