شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وبحث القصير تفعيل دورهم فى خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الاسمدة والتقاوى والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة فى منظومة تحديث الرى وتطوير مراكز تجميع الالبان.

وأكد القصير على أهمية دور التعاونيات فى نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية أيضا توفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية.