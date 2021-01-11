شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ رصف مدخل قريتى جزاية وأبو غالب بمنشأة القناطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة محافظة الجيزة من أعمال وضع الطبقة الأولى من الأسفلت بمدخل قرية جزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر، واستكمال أعمال التدبيش لترعة فهمى من قبل الرى، بالإضافة إلى فرد الدقشوم بطريق أبو غالب بمنشأة القناطر، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحت إشراف ومتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية بدءا من مثلث سقارة بطول 2كم وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة علي الطريق وترحيل أعمدة الإنارة لتنفيذ اعمال التوسعة.

وأكد المحافظ، أنه جاري العمل علي قدم وساق لإنجاز أعمال الرصف والتطوير لعددا من المحاور المرورية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال تخطيط مرورى لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق الي جانب صيانة عدد من الباكيات والأسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن حفاظا على سلامة المواطنين المترددين عليه .

كما تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، حيث أشار المحافظ إلى أنه جارى تنفيذ اعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير. وأوضح، أنه جارى تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2كم2 تقريباً ضمن خطة رصف الطرق بالمركز، لافتاً أنه تم البدء فى تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة والذى يعد أحد المحاور المرورية الهامة لأهالى المركز والمترددين عليه .



تمهيد الطرق



فرد الدقشوم بالطريق