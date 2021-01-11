شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال يومى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة أنه من المنتظر خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 يناير الجارى أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، و فى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر ، والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة. وتؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أوالتواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.