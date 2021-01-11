شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس سيامة شمامسة بالكنيسة الكاثوليكية فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم الاثنين، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهى للسيامه الإيبودياكونية للشماس أسامة أنيس، والشماس عادل جرجس، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنا بطنطا.

وشارك فى القداس الأب برنابا فانوس، راعى الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والأب جرجس أرمانيوس، راعى كنيسة سانت تريز بالمحلة، والأب بطرس أسطفان، راعى كنيسة السيدة العذراء بأشمون، والأب ماجد مؤنس، راعى كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، ولفيف من الشمامسه وشعب كنيسه طنطا والمحلة.

يذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، نائب بطريرك الكاثوليك، قد استقبل 15 ديسمبر الماضى أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية، وقالت الكنيسة الكاثوليكية أن اللقاء حضره الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، وليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب، وقد دار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.