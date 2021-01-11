شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: المحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعى جائز بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء فى المدارس ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة، لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة فى لبسها، وبشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله فى البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التى لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بالنسبة للمحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعى: فجائز أيضًا لكن بشروط قد وضعها العلماء وهى كالتالى:

1- أن تكون المحادثة بينهما بقدر الحاجة وفى حدود الضرورة؛ حتى لا تكون سببًا من أسباب الفساد والفتنة.

2- ألَّا تكون المحادثة بينهما عبارة عن مضيعة للوقت بلا فائدة، فتكون مدخل من مداخل وساوس الشيطان.

3- عدم إرسال المرأة صورها لمن لا تعرفه؛ صيانةً لنفسها ولكرامتها من أن يستعملها أحد المنحرفين بشكل يسيء لها.



