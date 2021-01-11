شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: رغم توفر لقاحات كورونا لن تحدث "مناعة القطيع" فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه رغم توفر لقاحات كورونا لن تحدث "مناعة القطيع" فى 2021، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتعتزم منظمة الصحة العالمية تزويد اليمن بـ20% من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كمرحلة أولى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصحة اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد؛ لمناقشة دعم المنظمة للقطاع الصحي.