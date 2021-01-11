شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح مسجد النور بالعباسية فجر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة فتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء 13/1/2021م مع التأكيد على رواد المسجد خاصة وجميع بيوت الله (عز وجل) عامة بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

علمًا بأنه تم غلق المسجد منذ أسبوعين، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق مسجد النور وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل فى المسجد، وذلك بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.

وأكد وزير الأوقاف، على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة .

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم فى المتابعة، مع تفويض جميع مديرى المديريات فى إغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.