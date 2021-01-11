شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة اتحاد المستثمرين": قادرون على إنتاج 20 ألف جرعة من لقاح كورونا كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشيوخ، إننا لدينا القدرة على إنتاج 20 ألف جرعة من لقاح كورونا كل ساعة فى مصر.

أضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن مصنع إنتاج اللقاحات فى مدينة 6 أكتوبر يصنع اللقاحات البيطرية وقادر على إنتاج اللقاحات البشرية إذا أوكلت إليه هذه المهمة.

وفى وقت سابق، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه المتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه تم التواصل لتسجيل لقاح "استرازينيكا" خلال الفترة المقبلة ومن أجل البدء في توريده، وكذلك نتواصل مع التحالف الدولى للأدوية للحصول على اللقاحات.، مضيفه خلال مؤتمر صحفى، أن اللقاح الصينى يجرى حوله مباحثات مع السفير الصينى، وخلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد، متابعة "علينا التأكيد على أن هناك احتياج شديد على مستوى العالم للقاحات، وفيه أولويات لدى الدول"، ونتواصل مع شركة فايرز وطلبنا تقديم الملف للتسجيل في مصر".