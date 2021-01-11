شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يغادر القاهرة بعد المشاركة فى الاجتماع الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدًا شارك خلالها فى اجتماع وزارى رباعى ضم كلا من وزيرا خارجية فرنسا والأردن، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير خارجية ألمانيا من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى وداعه والوفد المرافق له مسؤولين من الخارجية.

واستقبل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح اليوم الأثنين، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيرى خارجية فرنسا وألمانيا.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى، أن التعاون مع فرنسا والمانيا وثيق ومستمر، مشيرا لقيام مصر بإصلاحات فى المجال الاقتصادى ساهمت فيها الشركات الفرنسية والألمانية ودعمت هذه الجهود، مؤكدا أن مصر تعمل بكل جهد للارتقاء فى مجالات حقوق الإنسان وستصدر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى إطار حرص مصر فى الاستمرار نحو الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع المجموعة الرباعية، على أن دور دولة المؤسسات من برلمان ومجلس شيوخ يعد تحركا هاما لتلبية احتياجات الشعب المصرى، مشيرا إلى التزام مصر القاطع للوفاء بالتزاماتها وخاصة فى مجال تحسين توجيه موضوعى لتحقيق الهف وليس الاعتماد على معلومات مغرضة محذرا من تحركات تستهدف مصر سياسيا.