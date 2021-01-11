شكرا لقرائتكم خبر عن "تطبيق الجودة الشاملة فى الفضائيات المصرية" رسالة دكتوراه بكلية إعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الباحث سامح السيد فتوح شراقي، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، درجة العالمية الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة التي حملت عنوان «تطبيق الجودة الشاملة في الفضائيات المصرية وعلاقتها بجودة الإنتاج التليفزيوني»، من: الدكتور خالد صلاح الدين حسن، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا، والدكتور محمود أحمد حماد، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشرفًا مشاركًا، والدكتور محمود عبد العاطي مسلم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة التليفزيون السابق بالكلية مناقشًا داخليًّا، والدكتور عادل فهمي البيومي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًاخارجيًّا.

وأكدت الدراسة ضرورة نشر ثقافة ومفهوم الجودة بين كافة العاملين في القنوات الفضائية، بحيث يصبح هذا المفهوم جزءًا من الثقافة اليومية المتداولة بين كافة المستويات الفنية والإدارية، وتحويلها من الإطار النظري الشكلي إلي الواقع التطبيقي؛ لما لها من دور في الارتقاء بجودة المنتج التليفزيوني.

ودعت الدراسة إلى تفعيل آليات للمتابعة والرقابة على المحتوى البرامجي الذي تبثُّه القنوات الفضائية وأهمية إعطاء إدارات المتابعة والجودة صلاحيات في اتخاذ القرار لما له من تأثير إيجابي على سرعة معالجة المشكلات اليومية التي تحدث خلال دورة العمل البرامج.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تعدها إدارات المتابعة والجودة، والاعتماد في هذه الإدارات على أشخاص لديهم الخبرات التي تؤهلهم لتقييم المنتج من كافة جوانبة الفنية والشكلية والإنتاجية.

حضر فعاليات المناقشة، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة السابق، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتورة إلهام إسماعيل، عميد كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.