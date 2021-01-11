شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة القانونية للدكتور أحمد طه المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت بالأمس فترة إدارة الدكتور أحمد طه لمستشفيات جامعة القاهرة، والذى تولي القيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة في منتصف أكتوبر من عام 2019 وتم فتح باب الترشح للراغبين في شغل هذه الوظيفة لفترة جديدة من خلال الإعلان .

وتقدم لشغل المنصب 8 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ، ولم يتقدم الدكتور أحمد طه للترشح هذه المرة مكتفياً بما قدمه خلال أكثر من 5 أعوام متواصلة مشاركاً في إدارة المستشفيات الجامعية ، تاركاً الفرصة لزملائه للمشاركة فى خدمة الوطن.

وقررت جامعة القاهرة تعيين الدكتور حسام صلاح قائم بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وذلك لحين الانتها، من إجراءات التعيين .

يذكر أن الدكتور احمد طه قد تولي منصب نائب مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي خلال عامي 2016 و 2017 ، ثم عين مديراً للمستشفي في عامي 2018 و 2019 وقد شهدت فترة توليه ادارة مستشفي الفرنساوي تطويراً كبيراً فيما تقدمه المستشفي من خدمات ، حيث انشأ وطور عدداً كبيراً من الوحدات العلاجية المتخصصة : مثل وحدة السياحة العلاجية ، ووحدة علاج السكر ومضاعفاته ، ووحدة طب الفم والاسنان ، ووحدة فحوصات القلب والاوعية الدموية ، ووحدة صحة المرأة ، ووحدة تحضير العلاج الكيماوي ووحدة علاج الألم ،كما قام بتجديد شامل لغرف العمليات و لكافة الرعايات المركزة وعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية لها، والتى افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت في نوفمبر 2018 شهدت هذه الفترة أيضاً شراء العديد من الأجهزة الطبية التي ساهمت في احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمة الطبية بالمستشفي .

وخلال تولي منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ، ساهم مع فريق الادارة في مشروع تطوير مستشفي الطواريء والاستقبال ، والذي اصبح جاهزاً للافتتاح في خلال أيام ، كما قام بتنفيذ خطة جامعة القاهرة في إدارة أزمة كورونا في جميع مستشفيات الجامعة ، حيث تم تخصيص واخلاء مستشفي قصر العيني الفرنساوي وتحويلها إلي مستشفي عزل ، وقام بتوفير وتفويج الكوادر الطبية والادارية والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل ، والتي جاء جزء كبير منها من خلال قيادة حملة للتبرعات من اهل الخير ومنظمات المجتمع المدني ، كما تم تطوير مستشفي الامراض الباطنة وتحويلها ايضا لمستشفي عزل ، وقد حققت مستشفيات جامعة القاهرة للعزل نسب شفاء للمرضي تفوق ما تحقق علي المستوى الدولي .

كما تم تخصيص منطقة لاستقبال مصابي كورونا بمدخل العيادات الخارجية بالمستشفيات وعمل الفحوصات اللازمة لهم ، وكذلك صرف الأدوية وفق بروتوكولات العلاج المعتمدة ،كما تم تكوين فريق طبي متخصص لمتابعة المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ، وكذلك الذين تم عزلهم بالمدن الجامعية .

ورغم أزمة كورونا ، فقد واصلت مستشفيات جامعة القاهرة استقبال المرضي في اقسام الطواريء وفِي جميع التخصصات واجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لجميع المرضي . كما ظلت تشارك بدورها البارز في مبادرة فخامة الرئيس للقضاء علي قوائم الانتظار ، وكذلك مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر علي سرطان الثدي .