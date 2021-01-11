شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيباً شابا بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسجلت النقابة العامة للأطباء، خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالى عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيب، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة فى أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومى للشهداء التى يتم تسجيلها لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.