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نقابة الأطباء تنعى طبيباً شابا بعد وفاته بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - وسجلت النقابة العامة للأطباء، خلال العشرة أيام الأولى  من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس المستجد، حيث ارتفع إجمالى عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيب، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة فى أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومى للشهداء التى يتم تسجيلها لدى النقابة من 4  إلى 5 شهداء.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ10 أيام الماضية، كل من:

1الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق.

3الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق  استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8الشهيد الدكتور  عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة  استشاري امراض نساء وتوليد.

12الشهيد الدكتور  بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17الشهيدة الدكتورة  كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

18الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري  مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة  بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.

 22 - الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة  بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

 25- الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31-  الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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