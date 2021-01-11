شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور أمجد راغب بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أمجد راغب قزمان مرقص استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(300).

يذكر أن الشهيد الدكتور أمجد راغب، هو سادس طبيب تنعاه النقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، حيث نعت كل من: الشهيد الدكتور أحمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة، الشهيد الدكتور احمد راشد استشاري النساء والولادة بالبحيرة، والشهيد الدكتور إبراهيم ياسين ابراهيم سلام استشارى جراحة التجميل والحروق ونائب مدير مستشفى الساحل التعليمى سابقا، وشهيد الشباب الدكتور محمد البيلي أخصائي القلب بالمنصورة، الشهيد الدكتور إسحاق عبد العال عبد العلي أستاذ ورئيس وحدات الجراحة العامة وعميد كلية طب الأزهر بنين سابقاً.

وسجلت النقابة العامة للأطباء، خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالى عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة فى أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومى للشهداء التى يتم تسجيلها لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ10 أيام الماضية، كل من:

1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق

3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.

12- الشهيد الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.

22 - الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

25- الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31- الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.