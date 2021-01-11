شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية ورفع إشغالات بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحي، حملات لرفع الإشغالات استجابة لشكاوي المواطنين، حيث رفعت إدارة الإشغالات مخالفات من أمام مستشفى الأمل بشارع 6 أكتوبر بالحي، كما بدأت إدارة الطرق أعمال الرصف بشارع سيد ابو النجا من صعب صالح إلى شارع جسر السويس، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية كما تم البدء فى شارع الوحدة العربية وجارى العمل بشارع إسحق.

وتم تنفيذ حملة أسفرت عن رفع الإشغالات بشوارع "شارع الحرية بعد الوحدة العربية - شارع محمود حسن - شارع الزهراء"، كما تم غلق سنتر السراج بشارع مكة تقاطع مصطفى حافظ وغلق سنتر تعليمى برفكت بشارع عيد ابو معتق 5 مسجد العرب، كما تم غلق وتشميع سنتر ابن سينا التعليمى شارع عمر بن الخطاب، وتم غلق وتشميع سنتر سمارت أكاديمي شارع الوحدة العربية.

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت إدارة التشجير بالحي بتقليم الأشجار الموجودة بشارع عبد المنعم خير من شارع الهادي سلامة وتم إزالة ورفع جميع المخالفات، كما تم إزالة ورفع جميع المخالفات من القمامة عند سور مترو محطة عين شمس، وفي إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لإعادة المظهر الحضارى لشوارع الحى فى مجال الكهرباء والإنارة تم تركيب الكشافات ودهان الأعمدة بشارع المعهد الصناعى، كما تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع حسن بدر.