شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية الكندية تهنئ ”الخليج 365” بفوزها بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الغرفة التجارية الكندية صحيفة ”الخليج 365” بالفوز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية من نقابة الصحفيين، وما قدمته من موضوعات تستحق نيل الجائزة.

قال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية فى الشرق الأوسط، أنه "بالنيابة عن الغرفة التجارية الكندية بالشرق الأوسط وأعضائها، أتقدم بخالص التهنئة والتقدير لجريدتكم لفوزها بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية والممنوحة من نادى دبى للصحافة، والتى جاءت كتتويج لإسهامات الجريدة فى تقديم وإنتاج المحتوى الصحفى الرقمى، ومواكبة التطور التقنى فى مجالها، وحفاظها على أدبيات مهنة الصحافة، وتقديم إعلاما وطنيا محترفا يعى قضايا وطنه".

وأكد عز الدين أن الغرفة الكندية وأعضائها تتمنى لمؤسسة " الخليج 365" تحقيق المزيد من النجاح والتطور الذى يمكنها من مواصلة مسيرتها، وتقديم المحتوى الراقى الذى يهم المواطن المصرى والعربى، ومناقشة قضاياهم، ورفع اسم مصر فى المحافل العربية، وننتظر منها بذل المزيد من الجهود ونيل المزيد من الجوائز العربية والدولية.