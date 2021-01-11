البيئة تحذر من رياح مثيرة للأتربة يومي الأربعاء والخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنه من المنتظر خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 يناير الجاري أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء وفي حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة.

وأضافت في بيان رسمي، أن يأتي ذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، وإعلان عن مستجدات في هذا الشأن.

وتنصح المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أوالتواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.