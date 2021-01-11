مستشار الرئيس يكشف أضرار الشبورة الصحية وكيفية التغلب عليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الشبورة بها بخار مياه، وقد يكون محمل بأتربة أو أدخنة، مضيفًا أنه عندما يكون الجهاز التنفسي به مشكلات مثل الحساسية، تتسبب الشبورة في تهيّج الأغشية المخاطية، والكمامة تحمي من ذلك، واستخدام الكمامة تقلل من مخاطر استنشاق بخار الماء.

وأعلن تاج الدين، سلبية نتيجة مسحة الفنانين يسرا وخالد سليم، موضحًا أن الإعلامي وائل الإبراشي مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت.

وقال تاج الدين في تصريحات للإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث، عن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة، إن الفيروس قد يكون مات لكن بقاياه مازالت موجودة في الجهاز التنفسي.

وردًا على سؤال هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المصاب بالمرض يكوّن أجسامًا مضادة، ويمكن تطعيمه مرة أخرى من الناحية النظرية لكن ليس له الأولوية، وفي كل الأحوال ليس من أصيب أخذ مناعة كاملة.