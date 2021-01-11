هل سيتم تطعيم من سبق لهم الإصابة بكورونا؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سلبية نتيجة مسحة الفنانين يسرا وخالد سليم، موضحًا أن الإعلامي وائل الإبراشي مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت.

وقال تاج الدين في تصريحات للإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث، عن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة، إن الفيروس قد يكون مات لكن بقاياه مازالت موجودة في الجهاز التنفسي.

وردًا على سؤال هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المصاب بالمرض يكوّن أجسامًا مضادة، ويمكن تطعيمه مرة أخرى من الناحية النظرية لكن ليس له الأولوية، وفي كل الأحوال ليس من أصيب أخذ مناعة كاملة.

وذكر أنه على مستوى المواطنين والفرق والكوادر الطبية أصبح هناك خبرة في التعامل مع الفيروس لذلك هناك أشخاص يعالجون في المنازل وسيكون هناك فرق تذهب للمرضى في منازلهم لمن حالتهم تسمح للعلاج في المنزل لأنه أصبح هناك إحساس بالاطمئنان النفسي.



