شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والمقاهى وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، بمنطقة العطارين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بمشاركة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

وقال رئيس حي وسط الاسكندرية، إن الحملة أسفرت عن غلق عدد ٢ مقهى وتغريم محمصة ٤ آلاف جنيه لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم.