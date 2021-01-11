شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف: التجربة الشبابية أصبحت مشروع دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن الرئيس يرى الافضل لمصر فمنح للشباب فرصة القيادة واننى اتوقع استمرار التجربة الشبابية لانه انتقل من مرحلة التجربة إلى أن أصبح مشروع دولة كما ان التجربة اعطت لنا خبرات منها معرفة ما هية الدولة المصرية ومعرفة كيف تدار الدولة المصرية والعمل ضمن فريق، خاصة وأن الادراة بمحافظة بني سويف شابة بنسبة ١٠٠٪ والدارسة المتأنية والقرارات السريعة بعد الدارسة والقيادة التنفيذية ذات الطابع السياسي واتخاذ القرارات الاصوب التي تؤثر في حياة المواطنين.

وقال ان العقبات التي واجهتنى في بنى سويف قلة وجود العنصر البشري المؤهل وعدم وجود بنية معلوماتية وعشوائية في التخطيط ورصد الواقع ووجود مشكلات متراكمه منذ سنوات مؤكدا انه واجه ازالة التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية والمواقف، ومنخفض التنين (السيول والامطار) والحمد لله استطعنا مواجهة السيول والامطار في القرى التي اضيرت من جرائها في سنور بمركز بنى سويف والفقيرة بمركز ببا.

وأضاف أننا نتعامل مع ازمة كورونا بالمرور على المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه والعزل لمتابعة توافر الادوية والمستلزمات الطبية وادوات الوقاية للاطباء واحتياجات المستشفيات منها.والمرور الميدانى اليومى على مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الامن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات والقرارات.و تكثيف الجهود لتوفير الدعم العينى للقطاع الصحى ومجابهة الازمة عن طريق توفير كراتين مواد غذائية لدعم الفئات المتضررة من تداعيات ازمة كورونا وتوفير المواد الغذائية لمستشفيات العزل والتنسيق مع مؤسسة نهضة بنى سويف حيث تم تسليم اجهزة تحاليل واشعه ومستلزمات طبيه لمديرية الصحة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة.والتنسيق مع جمعية مصر الخير، حيث تم تسليم اجهزة تنفس ومستلزمات طبية وقائية ومطهرات بقيمة اجمالية 700 الف جنيه، وذلك لدعم القطاع الطبى.والتنسيق مع ممثلى تنسيقية شباب الاحزاب بالمحافظة حيث تم تسليم مستلزمات طبية ووقائية لمديرية الصحة.

وذكر أنه تم تشكيل غرفة ازمات بالديوان العام خاصة بتجميع كافة البيانات والاخطارات الخاصة بكورونا وعمل تقرير يومي باعداد المرضي والوفيات والأسرة الشاغرة بكل مستشفى وقمت بالاشراف عليها ومازال العمل جاري حتي الآن وعقد اجتماع لتجهيز المدينة الجامعية كمقر حجر صحى للعائدين من الخارج وتم تكليفي بالاشراف على تجهيز المدينة الجامعية كحجر صحي للعائدين من الخارج، وتكوين فريق عمل من ديوان عام المحافظة والتواجد بشكل مستمر لمدة ثلاه ايام لتجهيز المدينة في اسرع وقت وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لاستقبال العائدين، وعقد اجتماع مع مسئولى التضامن الاجتماعى ومسئولى الجامعة للتنسيق وتوزيع المسئوليات وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات فرش الاسره عن طريق الجمعيات الاهلية مع المرور اليومى على المدينة الجامعية لتذليل أي عقبات أو مشكلات تعوق العمل داخل المدينة الجامعية وسرعة حلها.

واضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أننا «كمحافظة اصدارنا اول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي في مصر.وتأهيل وتمكين الشباب من خلال اعداد وتأهيل ٤٣ قيادة شابه من خارج العاملين بالمحافظة وتكليفهم بمساعدين متطوعين لرؤساء مجالس المدن والقري .و اصدار أول دليل متكامل لمجابهة الازمات والكوارث.و تدريب ما يقرب من ٢٠٠ موظف من العاملين بالديوان العام واصدار اول واكبر حركة للمحليات على مستوي المحافظة في تاريخها مبنيه على معاييرو زيادة موارد الدولة من خلال رسوم التنمية المحلية واصدار اول دليل لحصر أراضي الدولة بالمحافظة واعداد استراتيجية متكاملة لنمو الاقتصاد المحلي واعداد دليل للفرص الاستثمارية بالمحافظة وتنظيم الأسواق والمواقف وتطوير منظومة النقل بالمحافظة لنقل ذكي.

وقال ان الملفات التي سنعمل عليها في العام القادم تنظيم مؤتمر اقتصادي لبني سويف واعداد خطة المحافظة للعام للقادم بالتشارك مع المواطن مباشرة وانطلاق منظومة النقل الذكي بالمحافظة والبدء في تطوير كورنيش الشرق بالمحافظة والنصيحة المهمة على الشباب العمل على التأهيل والاعداد الجيد والدارسة.