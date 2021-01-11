شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 42 إصابة كورونا.. و4 مدن «صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية الاثنين 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة وجاء مركز بنها في المقدمه في عدد الاصابات بعد أن وصل عدد الإصابات به لـ 19 حالة وجاء بعده في الترتيب مركز القناطر الخيرية الذي سجل 9 حالات.

وسجلت 4 مراكز أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 11767 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 867 حالة إصابة والعبور 185 حالة والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3660 حالة وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة وغرب شبرا الخيمة 1284 حالة وشبين القناطر 815 حالة وطوخ 1481 حالة، وقليوب 788 حالة ومدينة قها 72 حالة وكفر شكر 682 حالة إصابة»