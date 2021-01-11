شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 طن أتربة ومخلفات صلبة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام بقرية الدبابية شرقًا وغربًا ومدخل قرية المعلا.

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية كومير برفع 10 طن من المخلفات بجانب تفريغ الحاويات بمدخل قرية كومير والعضايمة وترعة ناصر.

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بالنجوع بقص وتهذيب الاشجار المرتفعة التي تصل لأسلاك الكهرباء وتمثل خطورة على أرواح المواطنين .

فيما قامت الوحدة المحلية بقرية توماس بأعمال النظافة بمداخل القرى الرئيسية بجانب تفريغ الحاويات بالقرية توماس 1 وتوماس الوسطى وتمهيد طريق بعد أعمال تركيب خطوط مياه الشرب بالقرية الوسطى والطريق الرئيسي المؤدي لقرية توماس.