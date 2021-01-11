شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع مشروع تأهيل وتبطين الترع: توجيه رئاسي برصف الطرق على جانبيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميداني.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود، للانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في زمن قياسيّ، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الجهود التنفيذية التي تقوم بها الجهات المعنية أولا بأول من خلال الرصد الميداني وعلى أرض الواقع، وذلك حتى يتسنى دفع العمل بالمشروع، وإزالة أي معوقات قد تعرقل التنفيذ.

وفي ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة منع إلقاء أي مخلفات في الترع، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس بضرورة القيام بتمهيد الطرق على جانبي الترع التي يتم الانتهاء من تبطينها وتأهيلها ورصفها بالخرسانة، أو الأسمنت؛ ليكون المشروع في صورته النهائية ذا واجهة حضارية مميزة.

كما وجه رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والري بضرورة قيام المقاول المنفذ لعملية تبطين الترع بنقل نواتج عمليات التكريك والتطهير إلى أقرب مقلب عمومي، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظين لتحديد المقالب العمومية بنطاق كل محافظة.

وفي الوقت نفسه، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم تحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف بإحدى المحافظات، والتصرف فيها، وذلك في غضون أسبوع، ليبدأ التنفيذ ثم التعميم على باقي المحافظات، مع ضرورة التنبيه بمنع إلقاء المخلفات، والتعامل بحزم بشأن التعديات على الترع والمجاري المائية، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية؛ للمشاركة في منظومة جمع القمامة في القرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج، والعمل في الوقت نفسه على بذل المزيد من جهود توعية سكان القرى للمحافظة على سلامة المجاري المائية.

من جانبهم، أشار مسؤولو وزارة الموارد المائية والري إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مشروع تبطين الترع، ونقل نواتج التطهير، منوهين في سياق ذلك إلى أنه يتم تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء لبعض المقترحات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات والقمامة على مستوى الجمهورية، كما ناقش المسئولين حول عدد من المعوقات التي تواجه مشروع تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية، مؤكدا استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية؛ حتى يتسنى إزالة أية معوقات؛ للإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي الحيوي.