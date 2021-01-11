شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار منزل قديم.. محافظ بني سويف يأمر بتنفيذ توصيات لجنة العقارات الآيلة للسقوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير بشأن الإجراءات المنفذة حيال تعرض منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة «الغمراوي» بمدينة بني سويف، لانهيار جزئي، دون وقوع أي خسائر، موجهًا الوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن العقار.

وتعرض العقار«أمس» لانهيار جزئي وعلى الفور، انتقل إلى موقع العقار فريق من الوحدة المحلية برئاسة اللواء وليد البيلي وبحضور عبدالحي سيد نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية في حضور المهندس عبدالعزيز مسلم، مدير الإدارة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول موقع العقار، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الهندسية، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار قديم ومكون من 3 أدوار، أرضي ودورين علوي، من الطوب والدبش ومسقوف بعروق وأخشاب، وأن الجزء الأمامي من المنزل قد تعرض جزء منه للانهيار والمتبقي داهم للخطورة ويجب التعامل معه على الفور، وهذا ما أوصت به لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم أخذ جميع التعهدات اللازمة على مالكى العقار لإزالته بالكامل حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمارة.