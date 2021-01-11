شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ووفد منظمة التنمية الإدارية يتفقدون عدد من المشروعات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطاني، الاثنين، عددًا من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور على مصانع إنتاج ضفائر السيارات وإنتاج إطارات السيارات.

وبحسب بيان، الاثنين، استعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية، والتي كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع الـ ٥٤ والـ ٥٨ مصنعًا، والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا وأصبحت انتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الأولى.

من جانبه أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على ارض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات.