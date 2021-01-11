شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتسلم جائزة التميز الحكومي العربي «أفضل محافظ عربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي، وهي جائزة تمنحها دولة الإمارات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والجامعية والشبابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال حفل أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وسلّم الجائزة للمحافظ أعضاء وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القطحاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عزام ارميني المستشار بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور عادل السن بالمنظمة العربية، وذلك تقديرًا لجهوده المميزة في العمل الإداري وحرصه على الارتقاء بمحافظة بورسعيد على أعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمي والتنموي لمدينة بورسعيد وفى إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

في كلمته، أعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص امتنانه للحصول على جائزة التميز الحكومي العربي، والتي تعد فخرا للمصريين كافة، فهي ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية نظرا لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة، ما جعل من بورسعيد قاطرة تنمية مصر من خلال إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض بورسعيد، والتي أهمها أنفاق بورسعيد العملاقة التي تربط قارة آسيا بقارة افريقيا وإقامة اكبر منطقة حرة اقتصادية وأكبر منطقة لوجستية وأكبر مزارع سمكية في العالم بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع حقل ظهر الواعد غرب بورسعيد، هذه المشروعات التي تتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التي بدأت من بورسعيد، كأول محافظة رقمية بمصر من خلال إطلاق 48 خدمة رقمية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لأول مرة هذا المشروع الصحي القومي لكافة المواطنين بالدولة.

وأضاف المحافظ أن الدولة تستهدف البنية التحتية في كافة المجالات ورفع كفاءتها بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، وتقدم اللواء عادل الغضبان بالتهنئة لمواطني بورسعيد معربا عن فخره بتوليه منصب محافظ بورسعيد تلك المدينة الباسلة المليئة بالإنجازات والمشروعات التنموية، متطرقًا للحديث عن المنطقة الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد والطفرة التي شهدتها مؤخرًا من خلال إقامة كيانات صناعية تدخل بورسعيد لأول مرة وساهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال التصدير للعديد من البلدان ورفع اسم مصر عاليا وأصبحت بورسعيد قاطرة التنمية للدولة أجمع.

ووجّه المحافظ الشكر للسفير ناصر للقحطاني نظرا لجهده في إقامة التكريم بالمحافظة، مؤكدا على أهمية مسابقة التميز الحكومي في الارتقاء بالنظام الإداري في الدول العربية وتبادل الخبرات ودعم أعمال التنمية التي تتم بمختلف للدول العربية.

من جانبه أكد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية على جائزة التميز الحكومي العربي من أهم الخدمات التي تقدمها المنظمة للدول العربية، مستعرضا أنواع وأهداف الجوائز التي تقدمها المنظمة وأهميتها من حيث نشر ثقافة الجودة والتنمية بالمؤسسات الحكومية بما يحقق الأداء الأفضل في البلدان العربية، لافتا أن معايير اختيار افضل محافظ كانت أهمها الإنجازات التي حققها المحافظ خلال فترة توليه المنصب، قائلا «أننا نقدر ونثمن جهود محافظ بورسعيد، والتي كانت محل إشادة من القائمين على الجائزة» مقدما التهنئة للمحافظ وتمنى له التوفيق ومزيد من النجاح للمحافظة، حيث أشار إلى تقديم كافة الدعم والتعاون مع المحافظة بما يساهم في تحقيق التنمية وإيجاد مزيد من فرص العمل بالمحافظة ودعم خطط التقدم والازدهار ببورسعيد.

وتقوم رؤية الجائزة على منحها لحكومات عربية، منهجها التميز، تتبادل خبراتها، هدفها خدمة المجتمع، وتنافسيتها عالمية، كما تٌمنح الجائزة لكافة الجهات الحكومية والموظفين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة والمستوفية لمتطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة ،وللجائزة عدة اهداف أساسية، أبرزها: «نشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية واعتماد التميز كنهج رائد في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء، وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة والدولة، بالإضافة لخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية».

كما تركز الجائزة على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، بالإضافة لتعزيز أساليب التطوير المستمر لأداء الجهات الحكومية والتي تدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.