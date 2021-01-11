شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يوجد أحد يتحدث باسم الدين سوى رسول الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه عالم دين وليس رجل دين، مضيفا: "الكهنوت يجعل رجل الدين حجة على الدين بحيث لو ارتكب معصية ترتد على الدين نفسه".

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، الاثنين، ضرورة أن نُخلص الدين من انتحال البعض صفة المتحدثين باسم الإسلام، فلا يوجد أحد يتحدث باسم الدين سوى رسول الله (ص)، بينما أي شخص آخر يُخطئ ويُصيب، منوهًا بأن بعض الناس يرتدون ملابس تجعل الناس تصدق أنه يتحدث عن الله، وعندما يتحدث يقول الناس أن هذا هو الدين وهذا هو حكم الإسلام، وبعض الناس يصف أنفسهم بأنهم حماة الشريعة، وأنهم يعيدون الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا إهدار للكرامة والحرية الإنسانية وإهدار للإرادة البشرية، مشددًا على أن علماء الدين يدلون فقط، ولكن لا يوجد أحد حُجة على الإسلام.