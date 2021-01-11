شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: إزالة حالتي بناء بزفتى وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم إزالة حالتي بناء مخالف بمركز زفتي في محافظة الغربية وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ بالوحدات المحلية عن أي مخالفات للبناء، أو التواصل مع منظومة «شكاوى الغربية بتتغير بيكم» على الأرقام ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤ ،و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ ،و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦.

وقامت حملة برئاسة محمد سراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات والإزالات في الوحدة المحلية بمركز زفتي، بالاشتراك مع مركز ومدينة زفتي بإزالة حالتي بناء مخالف، أحدهما عبارة عن سقف الدور رابع بطريق بركة السبع لمبني على مساحة ١٠٠ مترًا، عبارة عن سقف الدور الثاني علوي في بشارع النصر لمبنى مساحة ٦٠ مترًا وتمت الإزالة كلياً، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الغربية أن محافظة الغربية لا تتهاون مع أي مخالفات بناء جديدة تتم على أرض المحافظة، وأنه لا بديل عن تطبيق القانون ومنع التعديات بالبناء دون ترخيص أو البناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.