شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: استمرار انخفاض إصابات «كورونا» لمدة أسبوع يعني تجاوز الذروة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الحالات البسيطة من فيروس «كورونا» التي تحال للعزل المنزلي يتم تشخيصها بالمستشفيات وصرف العلاج قبل تحويلها للعزل المنزلي.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن مبادرة رئيس الجمهورية شددت على ضرورة المتابعة لكل الحالات المنزلية وتم رصد 20 ألف فريق للمتابعة على مستوى الجمهورية للحالات المتواجدة في العزل المنزلي.

وتابع: «فرق المتابعة لديها بيانات حالات العزل المنزلي ويوجد 800 سيارة قوافل علاجية تصل لكل نقطة في الجمهورية».

وأوضح أن مصر تمتلك فائضا من الأكسجين الطبي وتعمل الوزارة على توفيره في كل المستشفيات وهناك متابعة مستمرة للتوفر.

وأضاف: «نحتاج مزيدا من الوقت للتأكيد على تجاوز ذروة الموجة الثانية، ومن الممكن خلال أسبوع أو 10 أيام التأكد من ذلك حال ثبات الأعداد أو انخفاضها».