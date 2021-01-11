شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: الشبورة كان لها تأثير على نقل الأكسجين بالسيارات.. وزيادة الإنتاج لأكثر من 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت تحديات فيما يخص الأكسجين، أسبابها زيادة استهلاكه نتيجة بروتوكولات العلاج المحدثة فى مصر والعالم، وخضوع كل الحالات لجلسات الأكسجين وهو ما يحسن النتائج ويقلل الوفيات.

وأضافت، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الشبورة كان لها تأثير على نقل الأكسجين بالسيارات، إذ كانت تتوقف لـ8 ساعات وأحيانا 12 ساعة، فضلًا عن قلة أعداد السيارات، وتمت زيادة الإنتاج لأكثر من 50% وفتح بعض المصانع واستخدام بعض المخزون الموجود فى شركات التصنيع، وزيادة السيارات، ولدينا بيانات كاملة عن المستشفيات وعدد الأسّرة الموجودة فيها وأسرة العناية المركزة و«تنك» الأكسجين واستهلاكه، وحاليًا لا يوجد أى مشكلة تخص الأكسجين.

وقالت: «مصر شهدت انخفاضا فى المعدل اليومى للإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية، وهناك انخفاض فى المتوسط اليومى للإصابات بالفيروس بمعدل 21% منذ بداية يناير الجارى، مقارنة بالأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى».

وأشارت إلى انخفاض نسبة تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بمعدل 15%، لافتة إلى أن حجز الحالات فى العناية المركزة قل بنسبة 8%، ومتوسط الشفاء زاد بنسبة 5%.

وأوضحت، أن هناك طلب عالمى كبير على لقاحات كورونا وتوجد محدودية فى الانتاج، وأن مصر عقدت مفاوضات مع شركات انتاج اللقاح وتنتظر التوريد خلال هذا الشهر من التحالف الدولى للامصال واللقاحات «جافي» ومن المنتظر التوقيع معها العقد النهائى بحضور وزير المالية.

وتابعت أن ملف تسجيل لقاح شركة استرازينكا قارب على الانتهاء فى هيئة الدواء المصرية، حيث يوجد الملف فى الهيئة منذ 10 أيام وخلال الأسبوع الجارى ستصدر موافقة الهيئة على اللقاح، وعقب ذلك سيتم توقيع العقد وإعلان خطة التوريد بنهاية هذا الشهر.

أعلنت وزارة الصحة خروج 606 متعافين من «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 118900 حالة.

وشهدت محافظات عدة حملات مفاجئة على المستشفيات للتأكد من توافر مخزون الأكسجين، كما كثفت الأجهزة الرقابية من جهودها لضبط المتاجرين بـ«أسطوانات الأكسجين».

كما تمكّن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، من ضبط 200 أسطوانة أكسجين خبأها أحد الأشخاص، بهدف التربح من خلال رفع سعرها بعد طرحها للبيع بالسوق السوداء. إلى ذلك، سجّلت أسوان، أمس، وفاة الدكتور عبدالفتاح سليم - 69 عامًا، داخل مستشفى العزل، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»، ليصبح سابع طبيب فى المحافظة يُتوَفَّى بالفيروس.