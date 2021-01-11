شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إيقاف عقود الزواج أغرب «شائعات 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر تعرضت لأكبر عدد من الشائعات خلال عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضافت زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الشائعات استهدفت تشويه الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 2020»، معلقة: «كلما تزيد الإنجازات نتعرض لمزيد من الشائعات».

وأوضحت أن مصر تعرضت لأكبر عدد من الشائعات خلال شهر أبريل الماضي بعد بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة أرض خصبة لانتشار الشائعات.

وناشدت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين بمعرفة المعلومات من مصادرها الرسمية، كما طالبت الجهات المعنية بالحرص على إتاحة المعلومات بصفة مستمرة.

وأشارت إلى أنه من أغرب الشائعات التي انتشرت خلال 2020 بعد أزمة كورونا، إيقاف عقود الزواج لمدة عام.