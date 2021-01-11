شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحافظ بني سويف يزوران مصنعا لإنتاج الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الاثنين، مصنعا للغازات الصناعية والطبية بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، والذي يعمل بطافة 800 أسطوانة أكسجين، مطمئنا على انتظام العمل بالمصنع وتلبية احتياجات القطاع الطبي من الأكسجين، وذلك في حضور المهندس حامد صديق، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى.

استمع المحافظ لمسؤولى المصنع عن سير منظومة العمل، مطمئناً على الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أي مشكلة قد تواجه انتظام العمل بمصانع الأكسجين، خاصة في تلك الفترة التي تشهد تزايد الطلب على الأكسجين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواجد اليومي والتواصل على مدار الساعة بمسؤولى المصانع والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجها بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائي الواصل لمصانع الأكسجين مع تجهيز البدائل في حالة الطوارئ.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية الذي يعتمد على المكون المحلي لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلي والتصدير للخارج مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.

وحرص المحافظ يرافقه رئيس الهيئة على زيارة مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، وعقد اجتماعا مع العاملين للوقوف على سير المنظومة والمعوقات التي قد تواجه انتظام وفعالية الأداء التنفيذي في قطاع حيوي ذي أولوية للجهاز التنفيذي للمحافظة، في إطار التوجيهات المستمرة للدولة بالدفع بالاستثمار من خلال العمل المتواصل والحلول غير التقليدية.