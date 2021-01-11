شكرا لقرائتكم خبر عن المحميات تطلق مناشدة لانقاذ الدولفين «لطيف» من خيوط الصيد الملفوفة حول زعنفته بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ايام من تركه للمنطقة البحرية المواجه لمنتجع الجونه وتحركه ورصده منذ أيام بمنطقة الغردقة، ناشد مسؤولو محميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على الدلافين محبي الحياة البحرية والغواصين والمهتمين بالأحياء البحرية، مساعدتهم في البحث عن دولفين ملتف حول زعنفته الذيلية خيوط شباك صيد، ما يهدد حياته بالخطر مع النمو، إذ تعيق الحبال عمل الدورة الدموية في جسده، ما يتسبب في موت الكائن البحري.

وذكرت محميات البحر الأحمر، عبر حسابها على «فيس بوك»، في منشور باللغة الإنجليزية، موثقا بفيديو للدولفين المقصود، ظهرت فيه الشرائط الضاغطة على ذيل الدولفين «شاهدنا ابن دولفين المحيطين الهندي والهادئ ذو الأنف الزجاجي البالغ من العمر عام ونصف العام، والذي أطلق عليه «لطيف» بصحبة أمه «ليا» مرة أخرى في منطقة الغردقة، حيث يعاني لطيف من حبل حول زعنفته الخلفية وينمو بسرعة كبيرة، لذلك هناك خطر كبير للإصابة بالعدوى وانقطاع الدورة الدموية عندما يكبر».

وتابع المنشور: «قلقون للغاية من أنّه لن ينجو إذا لم نتخذ أي إجراء لقطع الحبل، ولدينا نصائح من خبراء دوليين بالتحرك سريعا وتشكيل لجنة لإنقاذ الدولفين قبل تطور الأمر، الذي قد يؤدي إلى وفاة الكائن البحري».

وأكدت محميات البحر الأحمر، أنّها تشكل خطة لإزالة الحبل في أسرع وقت ممكن، مناشدة من يرى «لطيف»، إبلاغ محميات البحر الأحمر البحرية عبر صفحتها على فيس بوك، أو عبر تطبيق واتساب، المنشورة أرقامه عبر الصفحة الخاصة بمحميات البحر الأحمر.

وحصلت «المصري اليوم»، على صور خاصة تظهر التفاف خيوط صيد حول جسد وخصر احد الدلافين الصغيرة بشمال الغردقة، واطلقت جمعية المحافظة على الدلافين الصور لدعوة الغطاسين للمساهمة في إنقاذ حياة الدولفين الصغير، وذلك بعد أن وقع جسد الدولفين الصغير الملقب ب «لطيف» أسيرا لخيوط صيد مهجورة منذ فترة ولم يتمكن من الإفلات منها، وتم اخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسؤولي جمعيات حماية البيئة للتدخل لانقاذ الدولفين ونزع خيوط الصيد من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر والبحث عن الطريقة المناسبة لفك ونزع خيوط الصيد بهدف انقاذ هذا الدولفين الصغير من الموت اذا استمر على هذا الوضع

ودشنت جمعية المحافظة على الدلافين حملة لانقاذ الدولفين الصغير مطالب بسرعة تدخل الاجهزة المختصة بالمحميات وجمعيات البيئة وان هذا الدولفين تم رصده في منطقة.

كانت جمعية المحافظة على الدلافين قد رصدت أحد الدلافين الصغيرة البالغ من العمر عام ونصف ونصف العام والمسمى «لطيف» من الأم «ليا» في منطقة الجونة والحبل حول زعانفها الخلفية، وأنهم قلقون جدا من أن لطيف لن ينجو لأنه ما زال ينمو والحبل يزداد عمقا في جسده ارتفاع خطر وانقطاع الدورة الدموية، ويلزم بشدة بذل جهود للحد من معدات الصيد المهجورة (مثل حملة توعية للصيادين، وامكانية استخدام المعدات القابلة للتحلل البيولوجي، والتنظيف تحت الماء والشاطئ

وكان عدد من الغطاسين اقترح باطلاق حقنة تخدير حتي يتم الامساك بالدولفين وايقاف حركته السريعة ونزع وقطع خيوط الصيد من حول زعانفه الخلفية ومن بين الاقتراحات التي قدمها احد الغطاسين انتشال الدولفين واخراجه من المياه والتخلص من الخيوط ثم اعادة الدولفين للمياه مرة أخرى في اسرع وقت ومراقبته للاطمنان عليه واعادته لحياته الطبيعية مرة أخرى.